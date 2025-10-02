“Ecco perchè abbiamo bloccato l’Università”

Riceviamo e pubblichiamo

“ORA PARLIAMO NOI. DALLE UNIVERSITÀ AI PORTI: BLOCCHIAMO IL GENOCIDIO”

Gli studenti e le studentesse occupano Palazzo Nuovo, sede dell’università di Torino in

solidarietà con la Global Sumud Flotilla e contro il genocidio in corso in Palestina.

Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto:

Dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele avvenuto da ieri, noi studenti e

studentesse abbiamo bloccato le nostre università.

Di fronte al fermo illegale della spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla, che

aggrava ancora di più la carestia prodotta dal governo israeliano a Gaza, il governo Meloni e

le principali università italiane non si sono ancora espresse contro il genocidio del popolo

palestinese e, anzi, continuano a essere complici dei crimini israeliani.

Non lasciamoci ingannare dagli specchietti per le allodole che il Governo italiano ci sta

propinando. Tutte le mezze misure che puntavano sostanzialmente a far abbandonare alla

flotta la rotta per Gaza sono degli stratagemmi il cui fine ultimo era depotenziare il portato

politico della missione della Global Sumud Flotilla e di conseguenza la mobilitazione –

ampia, popolare – che esiste in solidarietà con la Palestina, contro il genocidio.

Una flotta civile che rompe l’assedio rappresenterebbe un segnale chiaro: boicottare

l’occupazione illegale di Israele, contro l’ipocrisia e l’inerzia delle istituzioni occidentali

davanti a dei veri e propri crimini di guerra è possibile.

Abbiamo ascoltato le parole di chi tra quelli che era a bordo non ha mai, nemmeno per un

secondo durante la traversata, pensato di fermarsi: la Global Sumud Flotilla ha avuto un

impatto fortissimo e non sarebbe stato così se la missione non fosse andata avanti, il più

possibile.

Ha fatto in modo che venisse a galla l’inconsistenza dell’opposizione, delle sigle sindacali

confederali che da tempo hanno smesso di fare gli interessi della classe, di Meloni e il suo

entourage che, messi con le spalle al muro negli ultimi giorni non hanno saputo fare altro

che andare a piagnucolare in televisione, della Presidenza della Repubblica e pure della

Chiesa Cattolica che hanno schiacciato tutto sul piano umanitario per far tornare il popolo

nell’indifferenza.

Nulla di tutto questo ha funzionato.I lavoratori, gli studenti, le persone di questo Paese

stanno con la Palestina e le grandi manifestazioni di questi giorni – a partire dallo sciopero

generale del 22 settembre indetto dall’Unione Sindacale di Base che ha visto cortei di

centinaia di migliaia di persone in tutta Italia – lo mostrano per l’ennesima volta. La Flotilla ha

dimostrato che tutti i pezzi del sistema si ricompattano quando vengono minacciati.Ma

anche che, tutti insieme, questo sistema abbiamo la forza di farlo tremare. Siamo

l’equipaggio di terra, accorso in supporto dell’equipaggio di mare: chi era a bordo ed è stato

bloccato dall’esercito israeliano al momento rischia la propria libertà, se non la vita. Il nostro

compito è fare ciò che loro al momento non possono: organizzarci in modo che la

mobilitazione vada avanti.

CAU Torino

IL TORINESE