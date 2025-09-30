Ieri si è appreso che un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998, ad oggi inedito, è stato depositato in tribunale a Torino. È stato consegnato ai giudici dagli avvocati di Margherita Agnelli, la figlia dell’avvocato, nell’ambito della causa civile che la vede opposta ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Spunta un nuovo testamento di Gianni Agnelli
