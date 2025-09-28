Una donna di 80 anni è stata trovata senza vita a Briga Novarese, in provincia di Novara. L’anziana era cittadina svizzera, rimasta vedova viveva sola nella sua casa in via Roma. L’abitazione probabilmente per un incidente domestico ha preso fuoco.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Donna muore nella sua casa in fiamme
