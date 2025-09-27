Giovani minacciati con taglierino a Porta Susa

Due giovani, di 19 e 29 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per tentata rapina a Torino, nei pressi della stazione Porta Susa.

Nei giorni scorsi, una coppia di fidanzati veniva avvicinata da due giovani a loro sconosciuti, attorno all’una di notte, in piazza XVIII Dicembre: uno di essi, di 19 anni, parzialmente travisato in volto con una grossa sciarpa, gli chiedeva di poter effettuare una telefonata con i loro telefoni; non ottenendo ciò che voleva, minacciava i ragazzi con un taglierino.

I due fidanzati non cedevano alle richieste e riuscivano ad allontanarsi al fine di chiedere aiuto, anche se per un breve tratto inseguiti dai due malintenzionati: grazie alla nota radio diramata dalla Centrale Operativa al personale di polizia sul territorio, gli agenti della locale Squadra Mobile intercettavano i due rapinatori e li fermavano, nonostante un tentativo di fuga, traendoli in arresto.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti, disponendo per il diciannovenne la misura della custodia cautelare in carcere e per il ventinovenne quella degli arresti domiciliari.

