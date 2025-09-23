Sunshine Gospel LABS, doppio appuntamento

“Il gospel ci insegna che ogni giorno è una nuova opportunità,

che la vita è un viaggio che ci porterà alla luce

e che siamo più forti di quanto pensiamo”

A promuovere l’iniziativa il Sunshine Gospel Choir che, dopo aver conquistato il Golden

Buzzer di Joe Bastianich nell’edizione 2020 di “Italia’s Got Talent”, è stato eletto nel 2024 il

miglior coro d’Europa presso la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, vincendo il concorso

“How Sweet The Sound”, uno dei concorsi americani Gospel di maggior prestigio.

Un doppio appuntamento mercoledì 24 settembre e mercoledì 1 ottobre a cui possono

partecipare tutti. Non è necessario aver studiato musica, ma basta avere passione per il

canto e voglia di imparare dagli eccellenti insegnanti del Sunshine.

A presentare e coordinare le serate saranno infatti i tre leader del coro, il direttore Alex Negro

e le due storiche voci soliste Rosanna Russo e Joe Nicolosi. Ad accompagnarli dal vivo

al pianoforte i Maestri Paolo Gambino e Silvano Borgatta.

“Nella prova – racconta Rosanna Russo – presentiamo il corso e insegniamo ai presenti a

imparare un brano insieme, in maniera semplice ed intuitiva. Dimostriamo insomma come

cantare in coro, se ben guidati, possa essere facile e divertente. Dopo due ore siamo certi che

chi partecipa capirà già se la Sunshine family può diventare la sua nuova famiglia di amici,

dove poter dar sfogo alla propria creatività dimenticandosi per qualche attimo a settimana di

tutti i problemi della quotidianità.”

Continua Alex Negro: “Dirigo questo coro da oltre ventotto anni e incontrare nuove voci è

sempre un’emozione. Non potete capire quanti talenti e anime straordinarie si nascondano in

mezzo a noi e al contempo quanto il canto gospel possa creare connessione tra le

persone. Vi assicuro che ai nostri corsi, così come ai nostri concerti, è facile emozionarsi. Per

questo consiglio di partecipare ai nostri laboratori, anche solo per gioco o per curiosità. È già

successo che chi è arrivato svogliato, solo perché coinvolto da un amico appassionato di

canto, si sia ritrovato ad innamorarsi dell’atmosfera e a diventare protagonista poi di eventi

eccezionali che abbiamo realizzato con gli allievi dei Sunshine Gospel Labs insieme al

Sunshine Gospel Choir. Per citarne alcuni, dalle Universiadi del 2024 con la cerimonia di

apertura delle FISU World University Games Winter 2025; dall’International Mass Choir

all’Auditorium del Lingotto al format Broadway Celebration al Teatro Alfieri di Torino.”

Il laboratorio gospel diventa quindi a tutti gli effetti una vera e propria esperienza formativa e

non a caso la sede scelta è la Fondazione Educatorio della Provvidenza, punto di riferimento

per Torino per l’impegno in coniugare tradizione e innovazione attraverso una presenza

costante e radicata sul territorio; con la missione di promuovere percorsi educativi e culturali

per rispondere ai bisogni sociali in modo concreto.

Per conoscere ulteriori dettagli sulle due serate e per prenotare la propria prova gratuita per i

Sunshine Gospel LABS è possibile:

– consultare il sito ufficiale del coro www.sunshinegospel.com

– chiamare il numero 392/0739595

– scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@sunshinegospel.com

IL TORINESE