Presentata la seconda edizione di Salone Auto Torino, al via venerdì 26 settembre

Salone Auto Torino inaugura la sua seconda edizione il 26 settembre, e fino a domenica 28 settembre animerà il centro città tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali. Con ingresso gratuito e orario prolungato dalle 9 alle 19 e un’esposizione a cielo aperto incorniciata dai monumenti di Torino, accoglierà i visitatori con due portali di ingresso: in piazza Castello, angolo via Roma, e su viale 1° Maggio, per la prima volta aperto per il pubblico.

Gli oltre 100 modelli e le attività dell’edizione 2025 sono stati presentati oggi alla OGR in una conferenza stampa dal presidente di Salone Auto Torino, Andrea Levy, alla presenza delle istituzioni cittadine. Per la Città di Torino sono intervenuti il sindaco Stefano Lo Russo e l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Tempo Libero Mimmo Carretta.

“Torino si prepara ad accogliere una nuova edizione del Salone dell’Auto – ha commentato il sindaco Lo Russo -. La sede naturale di questa manifestazione, che siamo certi saprà attrarre un folto pubblico di torinesi, turisti e appassionati, non può che essere la nostra città, dove l’industria automobilistica è nata, si è sviluppata e ha fatto scuola per oltre un secolo e che oggi si pone come punto di partenza da cui guardare al futuro, laboratorio di innovazione e transizione ecologica. Sarà ancora una volta una passeggiata a cielo aperto tra modelli di ogni epoca ma anche l’occasione per approfondire i temi della mobilità del futuro. Diamo quindi il benvenuto al Salone dell’Auto che darà il via ad un autunno di grandi eventi che vedranno la nostra città grande protagonista”.

La giornata inaugurale di venerdì 26 settembre sarà dedicata a stampa, istituzioni e partner e si aprirà alle ore 10 con la cerimonia ufficiale in via Roma, angolo piazza Castello. La seconda e la terza giornata proseguiranno con l’esposizione statica nel cuore della città, visitabile dalle 9 alle 19 tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali, e con l’area test drive, allestita in piazza Castello – lato Prefettura. Saranno numerose le anteprime che verranno svelate al Salone Auto Torino, molti i brand che hanno scelto questa occasione per presentare al grande pubblico le nuove vetture pronte a debuttare sul mercato. Durante i tre giorni sarà inoltre possibile assistere a numerose attività presso gli stand, tra cui quello di Cybex, che proporrà momenti di sensibilizzazione sui sistemi di sicurezza per i più piccoli con dimostrazioni pratiche tramite un simulatore di crash test, all’interno dei Giardini dei Musei Reali.

“Il Salone dell’Auto nella nostra città è l’occasione per rendere Torino protagonista nel panorama automobilistico nazionale e internazionale – ha commentato l’assessore Domenico Carretta -. Siamo felici di accogliere una manifestazione così prestigiosa, in grado di portare a Torino oltre 500mila visitatori e rinsaldare il legame tra la città, la sua storia industriale e l’innovazione della mobilità. Il Salone, con il suo format diffuso e gratuito nel cuore del centro storico, rappresenta al meglio la nostra idea di evento accessibile, inclusivo e capace di valorizzare le bellezze della città, trasformandole in una cornice unica per un settore in continua evoluzione. Dalle anteprime dei modelli che disegneranno il futuro, ai nuovi brand, fino agli eventi e ai talk dedicati ai professionisti del settore, sarà un’esperienza aperta a tutti che metterà al centro il tema dell’auto in tutte le sue forme”.

Salone Auto Torino è anche musei, trasporti e ristoranti grazie al Pass Convenzioni: i visitatori avranno l’opportunità di vivere a pieno la città, grazie alle diverse convenzioni e i numerosi sconti dedicati. Grazie all’iniziativa MaaS ToMove, sarà possibile muoversi per la città con mezzi sostenibili usufruendo di un bonus di 20 euro utilizzabile per l’acquisto del 50% del costo su tutti i viaggi con i mezzi pubblici GTT, taxi, monopattini, e-bike e scooter disponibili sulle SuperApp Urbi o Wetaxi. Enjoy, servizio di vehicle service, permette di raggiungere Salone Auto Torino con una tariffa convenzionata legata ad un codice promozionale, scaricabile insieme al Pass Convenzioni.

Grazie al Pass Convenzioni, i visitatori avranno accesso a promozioni speciali per scoprire alcuni dei musei e delle attrazioni culturali più importanti della città: Museo Nazionale dell’Automobile, Museo Egizio, Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo, Pinacoteca Agnelli, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Museo Lavazza, Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, Abbazia di Santa Maria di Staffarda e Centro Storico Fiat daranno la possibilità di accedere alle proprie collezioni e alle proprie strutture con una tariffa ridotta durante la tre giorni di Salone Auto Torino. Il Museo Nazionale dell’Automobile, oltre al modello esposto a Salone Auto Torino nella Corte d’Onore Pininfarina, ha organizzato un’apertura prolungata per la serata del sabato, con una speciale visita guidata all’open garage e per permettere a tutti i visitatori di avere più tempo per ammirare la leggendaria Alfa Romeo 33 Stradale, esposta all’interno del museo accanto alla riedizione del 2023, realizzata in soli 33 esemplari. Nella giornata di sabato 27 settembre, in occasione dell’apertura serale straordinaria per le “Giornate Europee del Patrimonio”, dalle 19.30 alle 22.30 sarà inoltre possibile visitare alcune sezioni dei Musei Reali al costo simbolico di 1 euro (ultimo ingresso ore 21.30). Anche Palazzo Madama aderirà con l’ingresso ridotto a 1 euro sabato 27 e domenica 28 settembre.

Nel weekend di Salone Auto Torino, Turismo Torino e Provincia organizzerà il Welcome Tour® Torino – Speciale Salone, con partecipazione gratuita per il pubblico, e la visita d’impresa gratuita a PETRONAS Lubricants International, fissata per venerdì 26 settembre. Somewhere Tours proporrà durante la tre giorni i suoi tour più noti: Torino in Canoa, Barriera Design District, Tour a Palazzo Reale, Tour Museo dell’Auto, Tour Centro Storico Fiat, Torino Magica® Tour e La magia del Museo Egizio di Torino. City Sightseeing Torino offrirà un esclusivo sconto del 20% sui suoi servizi Hop On Hop Off per un’avventura in città a bordo dei loro bus rossi a due piani. Club Silencio darà invece la possibilità di partecipare con tariffa dedicata a Una Notte all’Aero Club, sabato 27 settembre: musica, test drive, aerei, drink e molto altro.

“Salone Auto Torino torna e lo fa mettendo in mostra tutte le novità del mercato, avvicinandole al pubblico che potrà così rendersi conto di quanto il sistema sia pronto con le migliori tecnologie alla sfida della transizione – dichiara Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino -. Saranno a disposizione per i test drive del pubblico molti modelli di tutte le alimentazioni. L’obiettivo di Salone Auto Torino è quello di essere il punto di incontro nazionale tra case automobilistiche, istituzioni, media e pubblico, facendo conoscere il meglio del mercato attualmente a disposizione dei visitatori”.

