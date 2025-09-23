Pacifisti e pacifinti

FRECCIATE

Pacifisti? A Torino e Napoli bruciano l’effigie di Meloni, a Milano lasciano sessanta poliziotti feriti. Se questa è la pace, figurarsi la guerra.

Le frange estremiste si infilano dietro le bandiere pro-Palestina e trasformano ogni corteo legittimo in una palestra d’odio.

Il risultato: un messaggio che poteva avere un senso politico sepolto sotto fumogeni e spranghe.

La pace non si conquista a bastonate, ma provate a spiegarlo ai nuovi “nonviolenti”: vi rispondono con un sanpietrino.

Iago Antonelli

IL TORINESE