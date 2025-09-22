Il gup di Roma ha dato parere positivo ai patteggiamenti per alcuni ex dirigenti della Juve nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”, relativa a presunte plusvalenze legate alla compravendita di calciatori. Gli accordi prevedono pene comprese tra 11 mesi e 1 anno e 8 mesi, tutte con sospensione della pena, e riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. È stato invece disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, anche lui ex dirigente bianconero. Le accuse contestate, a vario titolo, sono aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Caso plusvalenze, via libera ai patteggiamenti ex dirigenti Juventus
Recenti:
Il Piemonte rilancia la sfida verde e mette sul piatto 3,5 milioni di euro per rafforzare
A Torino è stata bloccata l’attività del Campus universitario Einaudi e spezzoni del corteo studentesco hanno
Nell’ambito del progetto interregionale Francia-Italia Alcotra RECROSSES, Environment Park e i partner organizzano, dal 20 al
Dal 7 all’11 novembre 2025 torna la storica kermesse dedicata alle tradizioni e ai sapori del
FRECCIATE Leggo su Torino Cronaca dell’ennesima storia di case popolari finite sotto assedio, non da parte di