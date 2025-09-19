Cgil, 4 ore di sciopero per Gaza

Oggi, venerdì 19 settembre la Cgil ha indetto 4 ore di sciopero per la situazione a Gaza. Manifestazioni si terranno in tutte le province del Piemonte. A Torino è previsto un appuntamento alle 16 in piazza San Carlo.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Tra radici e futuro la nuova stagione 2025/2026 dell’Accademia Stefano Tempia

Articolo Successivo

Torino scopre l’acqua calda: chi assiste un malato è solo

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta