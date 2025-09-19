Oggi, venerdì 19 settembre la Cgil ha indetto 4 ore di sciopero per la situazione a Gaza. Manifestazioni si terranno in tutte le province del Piemonte. A Torino è previsto un appuntamento alle 16 in piazza San Carlo.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Cgil, 4 ore di sciopero per Gaza
