Sta bene Sofia Napolitano la 20enne torinese di cui si erano perse le tracce da lunedì 15 settembre, La ragazza ha pubblicato un video sui social per rassicurare chi la stava cercando. La sua famiglia aveva chiesto di condividere la sua foto per ritrovarla, e ipotizzava che fosse fuggita con un ragazzo colombiano conosciuto tramite un’amica. La ragazza dice nel video «Sono con il mio fidanzato Dwight, non mi sta succedendo niente. Sto benissimo.In famiglia non stavo bene». E spiega che i suoi genitori erano contrari alla relazione con il suo ragazzo. Da qui i dissidi che l’hanno portata ad allontanarsi da casa.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Sta bene Sofia, la ragazza allontanatasi da casa
Recenti:
FRECCIATE Il diritto di sciopero è sacrosanto. Non si tocca. È uno dei pilastri della democrazia,
Indagine UniSalute Nomisma sugli animali domestici Gli animali domestici sono sempre di più parte integrante delle
“Contro i luoghi comuni” è il tema della terza edizione delle Giornate della Legalità – Spazi aperti
Il 29 settembre 2025 il Piemonte, insieme ad altre 17 Regioni italiane, partecipa alla Giornata Mondiale per
Una bambina di otto mesi, residente a Torino, affetta da una malattia genetica molto rara, è