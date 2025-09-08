Operaio muore in via Genova dal cestello di una gru

E’ morto l’ operaio di origine egiziana, di 68 anni, caduto questa mattina in via Genova 87, dal cestello di una gru. L’incidente si è verificato prima delle 8. L’uomo stava allestendo un cartellone pubblicitario sulla facciata di un edificio di cinque piani ed è precipitato da 12 metri di altezza. A nulla sono valsi i soccorsi del 118

IL TORINESE