E’ morto l’ operaio di origine egiziana, di 68 anni, caduto questa mattina in via Genova 87, dal cestello di una gru. L’incidente si è verificato prima delle 8. L’uomo stava allestendo un cartellone pubblicitario sulla facciata di un edificio di cinque piani ed è precipitato da 12 metri di altezza. A nulla sono valsi i soccorsi del 118Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Operaio muore in via Genova dal cestello di una gru
Recenti:
L’assessore alla Cultura Chiarelli: «Il Piemonte è Torino confermano la loro vocazione culturale presentando un modello
IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni . Sembra quasi incredibile che nella giornata della sua proclamazione
Mercoledì 10 settembre in Piemonte si aprirà ufficialmente l’anno scolastico 2025/2026. Sarà un avvio segnato dal
Bilancio finale dell’esodo estivo: secondo l’Osservatorio mobilità stradale di Anas (Gruppo Fs) dal 25 luglio
Passo decisivo della Regione Piemonte nella lotta al consumo di suolo con la messa a disposizione dei Comuni