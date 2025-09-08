Frassati oscurato

Sembra quasi incredibile che nella giornata della sua proclamazione San Pier Giorgio Frassati sia stato oscurato dai giornalisti cartacei e televisivi. Nell’articolo di Giovanna Maria Fagnani (che pubblichiamo) appare evidente l’interesse esclusivo dimostrato per Acutis. Se si guarda il trafiletto nella stessa pagina dedicato a Frassati con il titolo tra l’altro sbagliato “L’altro beato” si vede a occhio nudo una offensiva e ingiustificata marginalizzazione del tutto insensata. Infatti Frassati venne proclamato beato nel 1990 da Papa Giovanni Paolo II e ieri è stato proclamato santo da Papa Leone XIV. Sul Tg3 il servizio sulla proclamazione in piazza San Pietro ha avuto un ampio seguito di interviste ai famigliari e amici di Acutis, ignorando totalmente la famiglia Frassati Gawronski.
P.S .Molto intelligentemente la segretaria del Pd Schlein alla festa torinese dell’”Unità“ ha ricordato ieri Pier Giorgio Frassati,dimostrando, in verità, di non conoscerlo o, meglio, di volerlo arruolare dalla sua parte, una cosa davvero impossibile, specie se contiamo che morì cent’anni fa. Forse aveva letto l’articolo di “Repubblica” che accostava Frassati a Gobetti che sicuramente oggi sarebbe un militante del Pd.