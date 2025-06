Dog friendly o human friendly?

Vacanze con il cane tra accoglienza, benessere e responsabilità

📅 Giovedì 26 giugno, dalle 18:00 alle 19:00

Nuovo appuntamento (e ultimo del palinsesto 2024-2025) con Parla con Me®, il format ideato e condotto da Simona Riccio, dedicato alla comunicazione strategica e ai temi trasversali del food, del turismo e del benessere.

Questa puntata sarà un vero e proprio vademecum per chi viaggia con un cane, ma anche un momento di confronto per strutture ricettive, professionisti del turismo e operatori del settore pet che vogliono comprendere (e migliorare) cosa significa essere davvero pet friendly oggi.

🎤 Ospiti della puntata:

• Adriano De Sanctis – Consulente e formatore per l’eccellenza nella Dog Hospitality

• Rocco Voto – Editore di Dogsportal.it | Consulente e formatore in marketing cinofilo

🔎 Di cosa parleremo?

• Come riconoscere una vera struttura pet friendly (e non solo “pet tolerant”)

• Dog hospitality: dalla comunicazione ai servizi reali

• Aerei, treni, auto: viaggiare sereni con il proprio cane

• Pet food e benessere animale (parte 2): tendenze, etica, sostenibilità

• Marketing cinofilo e strategia digitale per strutture e territori

• Turismo responsabile, educazione, inclusione: cosa significa oggi “accogliere”?

Una puntata che intreccia storytelling, esperienze e formazione.

Pensata per:

✔️ Viaggiatori con cani al seguito

✔️ Strutture turistiche che vogliono migliorare la loro offerta

✔️ Professionisti della comunicazione e del marketing

✔️ Chi opera nel settore pet e vuole fare la differenza

📺 Diretta streaming su:

• LinkedIn – profilo Top Voice di Simona Riccio

• Facebook – Simona Riccio

• YouTube – Parla con Me® →https://www.youtube.com/@parlaconme802

Per rivedere le puntate precedenti →www.parlaconmeofficial.it

🎙️ Vi aspettiamo in diretta, per chiudere insieme una stagione ricca di spunti, dialoghi e contaminazioni positive.

Perché essere dog friendly è una scelta di cultura e consapevolezza.

Simona Riccio

