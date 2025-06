Cambio sulla panchina granata: Marco Baroni è ufficialmente il nuovo allenatore del Torino FC

Il tecnico fiorentino, 61 anni, ha firmato un contratto biennale con il club e assumerà la guida della prima squadra a partire dal 1° luglio. La decisione arriva dopo la separazione da Paolo Vanoli, esonerato dopo una sola stagione alla guida dei granata.

Il ciclo di Vanoli si è concluso con un campionato altalenante, chiuso all’11ª posizione in classifica. Il bilancio finale – 10 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte – non ha soddisfatto le aspettative della società, che ha deciso di voltare pagina per avviare un nuovo percorso tecnico.

Marco Baroni approda al Toro dopo l’esperienza sulla panchina della Lazio, dove ha sfiorato l’accesso alla Champions League

Enzo Grassano

IL TORINESE