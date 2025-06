A Giaveno un’estate ricca di eventi

Oltre 100 eventi da maggio a settembre, tra tradizione e novità

È uscito il libretto delle iniziative estive, con il calendario di oltre 100 eventi da maggio a settembre. Serate letterarie, teatro, sport, concerti, danza, feste di borgata, jazz, baby dance, fumetti, streetfood, ballo, comicità, incontri: un caleidoscopio di iniziative che intercettano i gusti di persone con diverse aspettative e diverse età.

Un grande impegno da parte degli uffici comunali che hanno curato il palinsesto insieme ad alcune associazioni del territorio.

Sono già stati allestiti gli ombrelli colorati nel centro storico, che fanno da cornice agli eventi; punti fotografatissimi negli anni scorsi e già in questo primo periodo di installazione.

“Sotto un cielo di ombrelli” è il filo rosso che lega tutte le iniziative, anche se si svolgono in luoghi diversi, coinvolgendo anche le borgate.

“Ogni anno ci superiamo sia per numero di eventi che per differenziazione – dice il Sindaco, Stefano Olocco – sono convinto che avremo molta partecipazione perché la qualità delle proposte è molto alta. Tra gli eventi in programma ce ne sono alcuni tradizionali (le feste di borgata, Notte Bianca e San Lorenzo) ma per l’estate 2025 c’è anche tanta innovazione: la Notte rosa sotto un cielo di ombrelli, tre serate dedicate al teatro, la rievocazione di una battaglia storica, il teatro a pedali, il concerto di Galassi”.



Possiamo citare anche mostre d’arte, GULP fumetti a Giaveno, il ritorno del Giaveno Summer Jazz; e ancora, quattro giorni di festa per il patrono San Lorenzo, dal 7 al 10 agosto: la tappa di Miss Italia, il cabaret del duo comico Marco&Mauro, il comico

Davide D’Urso e lo spettacolo pirotecnico.



“Lo scopo degli eventi è quello di stare bene, di stare insieme, di valorizzare le nostre risorse e di favorire il commercio e le attività nel nostro bellissimo centro commerciale naturale a cielo aperto.

Desidero ringraziare tutta la mia squadra e in particolare l’Assessore alla Cultura, Luca Versino, per le tante proposte che ha inserito e per il prezioso lavoro che sta

portando avanti da mesi. Giaveno nel corso degli anni è diventata un importante polo culturale oltre che turistico. Cito per esempiol’evento con Christian Greco, Direttore

del Museo Egizio e la serata di divulgazione con Luca Perri, “Il ritorno del Nerd”, grazie alla collaborazione con Borgate dal Vivoe dopo il piacere di ospitare Ezio Mauro con il Salone Off”,prosegue Olocco.



Per saperne di più, non resta che sfogliare il libretto dell’estate giavenese, disponibile anche sulle pagine social della Città di Giaveno e dell’Ufficio turistico.

