Raffica di spaccate ai finestrini nel parcheggio Gtt

Una quindicina di vetture in sosta nel parcheggio multipiano di Gtt di piazza Sofia, in zona Regio Parco hanno subito una raffica di furti. La polizia sta indagando dopo che da sedili e vani porta oggetti sono stati rubati portafogli, caricatori di cellulare e altri oggetti. A denunciare il caso è stata la capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, Verangela Marino.

IL TORINESE