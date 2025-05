“Fondata sul lavoro”: Angelo Bonelli a Torino

Riceviamo e pubblichiamo

MERCOLEDì 28 maggio il leader dei Verdi Angelo Antonello sarà a Torino per un doppio appuntamento in Corso Siccardi 6, presso la sede di Europa Verde, Sala Pasquale Cavaliere.

ORE 17:00 incontro con una delegazione di operaie e operai della storica azienda Lear di Grugliasco, specializzata nella realizzazione di sedili di lusso per la Maserati, in crisi da diversi anni e i cui 400 lavoratori sono in cassa integrazione.

ORE 18:00:

FONDATA SUL LAVORO

Il nostro evento sui referendum per rifare l’Italia!

Per un lavoro più sicuro, tutelato, stabile e pagato bene.

Saranno insieme a noi anche Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale Europa Verde e Giorgio Airaudo, segretario generale della CGIL Piemonte.

Europa Verde Piemonte

