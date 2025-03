In un mese quasi 600 multe per sosta su posti per disabili

Nel mese di febbraio sono stati 597 gli interventi gestiti dalla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale di Torino per sosta non consentita sui posti riservati alle persone con disabilità. Una infrazione che dal 14 dicembre 2024, con la riforma del Codice della Strada, ha visto raddoppiare l’importo a carico dei trasgressori: 165 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e 330 euro per auto e altri tipi di veicoli che utilizzano questi spazi senza averne titolo, oltre alla sanzione accessoria della perdita di 4 punti della patente del conducente (art. 158; invariati i costi dell’art. 188, che sanziona i comportamenti irregolari di chi detiene un permesso).

Ogni giorno molte persone con disabilità, titolari di permesso, telefonano alla Centrale della Polizia Locale, tramite 112 o direttamente, per chiedere di liberare posti loro riservati occupati impropriamente. Un dato, va detto, sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti: a febbraio 2024 (bisestile) gli interventi erano stati 643, a febbraio 2023 erano invece stati 589. Da quest’anno, tuttavia, l’infrazione comporta sanzioni più severe.

Questi sono i numeri dei soli interventi “gestiti” sino alla fine e che sono culminati in una sanzione. Talvolta accade anche che l’intervento venga disdetto dalla persona che lo aveva richiesto perché lo stallo è stato nel frattempo liberato dal trasgressore. I reclami di ogni giorno, dunque, sono superiori.

Guardando ai dati di febbraio 2025, statisticamente il numero di interventi superiore si è registrato nei giorni di sabato e domenica.

Gli importi raddoppiati dell’art. 158 del nuovo Codice della Strada valgono anche per chi occupa, oltre agli stalli, le strutture stradali dedicate alle persone disabili, ad esempio in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, di rampe o corridoi di transito.

