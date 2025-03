Special Olympics, i sindaci: “i giochi si svolgono anche in montagna. Diciamolo a tutti”

“La straordinaria e suggestiva inaugurazione degli Special Olympics a Torino ha rappresentato un momento indimenticabile di un evento sportivo internazionale che è destinato a segnare il futuro di Torino e delle montagne olimpiche. E, al riguardo, ci spiace che durante quella bella ed evocativa manifestazione inaugurale, non sia stato fatto esplicito cenno ai paesi olimpici montani, sedi di gara per migliaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo. Crediamo sia importante in questi giorni di gara valorizzare tutti i luoghi e le comunità che ospitano i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, per la semplice ragione che questi giochi si svolgono prevalentemente sulle montagne e in particolare su quelle olimpiche Torino 2006”.

Mauro Meneguzzi, Presidente Unione Montana Comuni Olimpici.

Chiara Rossetti, Sindaco Bardonecchia.

Massimo Marchisio, Sindaco Pragelato.

