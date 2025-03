In arrivo una settimana di pioggia

Una settimana all’insegna della pioggia a Torino e in Piemonte. Da oggi, lunedì, Arpa prevede cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con addensamenti più consistenti su Appennino e settore centro-settentrionale, in parziale attenuazione nelle ore centrali; nuovo aumento della copertura a partire da sud nel pomeriggio fino a cielo nuvoloso in serata.

Precipitazioni: moderate residue sul settore settentrionale al mattino, a carattere nevoso oltre i 1200-1300 m, in graduale esaurimento. Nel pomeriggio deboli fenomeni isolati sui rilievi, in estensione al resto della regione in serata, con valori moderati sull’Appennino.

Temperature tra i 6 e 15 gradi.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1600-1700 m, con valori sui 1800-

1900 m sull’Appennino.

Venti: moderati o localmente forti da sudovest in montagna e deboli in pianura, da

est sul settore settentrionale e da sud tra Astigiano e Alessandrino.

IL TORINESE