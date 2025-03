Ecolamp ricicla 83 tonnellate di lampadine esauste

Lo smaltimento dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici nella regione Piemonte subisce nel 2024 un lieve calo con 83 tonnellate, -15,3% rispetto al 2023. Trascina la regione Torino, che perde però ben quattro posizioni: dal quarto posto 2023 con 51 tonnellate all’ottavo del 2024 con 39.

Come ogni anno, il consorzio Ecolamp ha pubblicato i numeri di raccolta relativi al 2024: sono 3.156 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE) raccolte e smaltite dal consorzio durante l’anno, di cui il 44% appartiene alla categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 56% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici giunti a fine vita (R4). I numeri, segnano un generale aumento rispetto all’esercizio 2023 sia a livello nazionale che regionale. Per quanto riguarda le sorgenti luminose, storico raggruppamento gestito dal consorzio, nel 2024 il Piemonte ne ha avviate a riciclo 83 tonnellate, settima regione italiana per lampadine raccolte perdendo così anche una posizione rispetto all’esercizio 2023, con una flessione del -15,3%. In particolare, la provincia di Torino conferma il primato con 39 tonnellate ma si segnala un -23% rispetto al 2023. A seguire, Cuneo (14ton), Novara (10ton), Alessandria (6ton), Vercelli (5ton), Asti (4ton), Verbano-Cusio-Ossola (3ton) e Biella (2ton). “Nel 2024 la raccolta del Consorzio ha registrato un incremento importante rispetto all’anno precedente, con oltre tremila tonnellate contro le duemila e seicento circa del 2023, a livello nazionale. Le regioni italiane stanno quasi tutte seguendo questo andamento positivo – commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp – è costante l’impegno di Ecolamp per raggiungere livelli sempre maggiori di RAEE correttamente gestiti e più in generale a sostegno dell’economia circolare. Vanno nella stessa direzione anche le iniziative di comunicazione del Consorzio volte a favorire una più diffusa sensibilità verso la corretta gestione di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita”. Raccolta sorgenti luminose (R5) in Piemonte nel 2024 (dati Consorzio Ecolamp)