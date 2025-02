Sergio Bartoli: “1,3 milioni di euro per la bonifica dell’amianto”

Il Presidente della commissione ambiente: “più 250mila euro stanziati con un emendamento a favore dei piccoli comuni!”

Torino, 26 marzo 2025 – Approvati dal Consiglio regionale del Piemonte l’emendamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e l’ordine del giorno collegato, presentato dal Consigliere Sergio Bartoli, Presidente della V Commissione Ambiente e rappresentante della Lista Civica Cirio Presidente PML. Il provvedimento stanzia 250mila euro aggiuntivi per sostenere i piccoli comuni piemontesi nella bonifica dell’amianto negli edifici pubblici, fondi che si vanno a sommare agli 1,3 milioni di euro già inseriti a bilancio.

“Un segnale concreto per i piccoli comuni”

“Un’azione concreta per i piccoli comuni che spesso faticano ad accedere ai contributi, ma che hanno un bisogno urgente di risorse per rimuovere l’amianto dagli edifici pubblici – spiega il Consigliere Sergio Bartoli –. Grazie a questo emendamento e all’ordine del giorno collegato, garantiamo un supporto economico ulteriore, perché la bonifica dell’amianto è una priorità di salute pubblica e tutela ambientale, non solo per i grandi centri ma anche per le realtà più piccole del nostro territorio.”

L’intervento è destinato ai comuni con meno di 5.000 abitanti, che spesso incontrano difficoltà nell’accedere a finanziamenti per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, anche quando questi sono poco frequentati.

L’emergenza amianto in Piemonte

“Abbiamo visto chiaramente, anche attraverso i dati emersi durante il procedimento per la vicenda Eternit, quanto l’amianto sia ancora oggi la principale causa di mesotelioma nella nostra regione. Questo ci impone un impegno costante nel sostenere le amministrazioni locali nella bonifica – prosegue Bartoli –. Il Piemonte conta 1.045 piccoli comuni, pari all’88,56% del totale, e molti di essi non riescono ad affrontare autonomamente il problema. In questa fase, è essenziale fornire strumenti concreti per aiutarli a liberare gli edifici pubblici da una presenza pericolosa per la salute e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare.”

Un sostegno ai piccoli comuni

“Il Piemonte è la regione con il maggior numero di piccoli comuni in Italia – dichiara il Consigliere del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente PML: Sergio Bartoli. È fondamentale garantire loro un sostegno concreto, perché rappresentano un presidio essenziale per i cittadini, spesso in contesti montani o rurali dove le risorse sono limitate ma il bisogno di interventi è urgente.