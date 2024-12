Manovra, Ruffino (Az): “Realtà del Paese differente da visione governo”

“Siamo consapevoli di quanto fosse complesso varare una legge di bilancio con una maggioranza di governo composta da anime diverse e differenti visioni di Paese. Ma come opposizione, abbiamo il dovere di fotografare una realtà particolarmente cruda che riguarda famiglie, industria, enti locali e diversi settori strategici. Basta parlare costantemente con i nostri territori e con i cittadini: a livello industriale, per esempio, è evidente la grave crisi del settore automotive; così come quella di famiglie che lavorano a mani nude per crescere i propri figli e pagare l’affitto o, ancora, i giovani che incontrano difficoltà psicologiche e sociali”.

Lo ha dichiarato Daniela Ruffino intervenendo in aula alla Camera in discussione generale sulla legge di bilancio.

“Per contrastare la situazione – ha proseguito Ruffino – siamo intervenuti con diverse proposte costruttive: grazie a un emendamento di Azione saranno concessi 500 mila euro l’anno per la prevenzione dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Si tratta di un fenomeno particolarmente grave che riguarda 3 milioni di italiani che soffrono di anoressia, bulimia e gravi disturbi alimentari e coinvolge soprattutto gli adolescenti. Così come siamo riusciti a ottenere un finanziamento per l’erogazione di ausili e protesi utili all’attività sportiva di persone con disabilità”.

“Dal governo avremmo voluto interventi strutturali sulla deindustrializzazione, sulle politiche giovanili, sul welfare e anche sugli enti locali che da troppo tempo vivono una situazione di difficoltà: riducendo la spesa corrente, infatti, si riducono politiche sociali e per il patrimonio pubblico. Invece i comuni, che sono la spina dorsale del nostro Paese, hanno sorretto ingenti spese per il personale, per l’aumento dei costi delle materie, per gli acquisti. Si dovrebbero invece premiare quei comuni e quegli amministratori che sono riusciti a ottenere le risorse del Pnrr e hanno più volte tolto le castagne dal fuoco al governo. Mi auguro che nei loro confronti ci sia una maggiore considerazione – ha concluso la deputata di Azione”.

