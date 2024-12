I3P celebra 25 anni di successi e guarda al futuro dell’imprenditoria innovativa

Nel 2024, I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, celebra 25 anni di attività e si conferma un pilastro nell’ecosistema dell’innovazione italiano. A parlare sono i numeri: I3P ha dimostrato la sua leadership nel supporto alle startup innovative; solo negli ultimi 5 anni ha avviato 576 nuovi progetti imprenditoriali e incubato 107 startup, che insieme hanno raccolto oltre 161 milioni di euro in investimenti privati. Fondato nel 1999, I3P è riconosciuto come uno tra i migliori e più longevi incubatori universitari, con la missione di supportare l’ecosistema dell’imprenditorialità, generando sviluppo economico e occupazione in aree e filiere industriali ad alta intensità di innovazione. Innovazione nei settori chiave e progetti internazionali Con l’evoluzione del mercato tecnologico, I3P ha ampliato la propria portata, assumendo un ruolo di riferimento nello sviluppo di iniziative dedicate all’imprenditorialità innovativa e all’Open Innovation. Nell’ambito del supporto alla nascita di nuove startup, I3P analizza e valuta oltre 1.000 proposte imprenditoriali e ne seleziona circa 150 che vengono ammesse a un percorso di pre-incubazione. I progetti più promettenti accedono al programma di incubazione vero e proprio, dove ricevono un supporto continuativo fino a tre anni attraverso servizi di consulenza strategica che li preparano a progettare lo sviluppo tecnologico, affrontare il mercato e raccogliere i capitali necessari per la crescita. In particolare, I3P si distingue per la capacità di focalizzarsi su progetti ad alta intensità tecnologica, operando in settori come l’energia, la mobilità, l’aerospazio, la tecnologia medicale e il fintech. Un approccio reso possibile grazie alla sinergia con il Politecnico di Torino, che garantisce un accesso diretto a un ecosistema di ricerca avanzata, trasferimento tecnologico e formazione d’eccellenza. Tra le iniziative più significative spicca ESA BIC Turin, lanciato nel 2021 in collaborazione con il Politecnico di Torino e la Fondazione LINKS, con il supporto finanziario di Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Camera di Commercio di Torino. Il programma ha evidenziato l’attrattività del sistema industriale locale per startup operanti nella new space economy, con circa il 40% delle imprese supportate provenienti da fuori regione o dall’estero. Un altro esempio è PLAI, il percorso di accelerazione di Mondadori dedicato all’Intelligenza Artificiale e ai Media di cui I3P è partner per attività di formazione e mentorship. I3P ha inoltre espanso la propria rete di collaborazioni nazionali, stringendo accordi con nuovi fondi di venture capital e poli di trasferimento tecnologico di Cassa Depositi e Prestiti, come il Polo Galaxia, che si concentra sulla new space economy. Con l’intento di rafforzare le attività di Open Innovation, l’incubatore ha affiancato importanti gruppi industriali – tra cui Credit Agricole Autobank, Italgas ed Edison – nel trovare e integrare soluzioni innovative sviluppate da startup italiane ed europee. I3P ha inoltre avviato un innovativo percorso di Open Innovation focalizzato sulla filiera vitivinicola italiana con il progetto Terra & Tech, realizzato in collaborazione con l’associazione Filiera Futura e numerose fondazioni bancarie operanti su tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di introdurre innovazione e nuove tecnologie in un settore chiave per l’economia italiana. Verso il futuro: un ecosistema per l’imprenditorialità hi-tech Guardando al futuro, le opportunità offerte dalle risorse del PNRR per attività di ricerca applicata, alta formazione e innovazione rappresentano una leva strategica per favorire la nascita di nuove imprese hi-tech, in particolare lungo le traiettorie della digitalizzazione e della sostenibilità. In questo contesto, I3P intende contribuire al processo di valorizzazione sul mercato dei risultati della ricerca. Ne è un esempio il progetto NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile, coordinato dal Politecnico di Torino e di cui I3P è partner, che ha già dato vita a numerosi brevetti e startup innovative, ponendo le basi per ulteriori successi fino alla sua conclusione, prevista nel 2025. Tra le nuove iniziative in programma, I3P lancerà la Startup Academy, un percorso esclusivo che valorizza 25 anni di esperienza e una rete consolidata di imprenditori, investitori, ricercatori e manager. L’Academy offrirà formazione gratuita e basata su un approccio esperienziale ad un insieme selezionato di giovani aspiranti imprenditori, professionisti in cerca di una svolta e aziende interessate a integrare la cultura startup, focalizzandosi sulla fase pre-costitutiva e su progetti hi-tech. I3P intende, inoltre, ampliare le sue attività di Open Innovation, rafforzando la sinergia tra startup e aziende consolidate, e promuovere iniziative di public engagement per sensibilizzare il pubblico sull’innovazione e l’imprenditorialità. Nel 2024 I3P ha realizzato Scintille, una serie di incontri con menti brillanti e personalità di spicco provenienti da settori più disparati, mentre proseguiranno anche in futuro iniziative di divulgazione per contribuire alla costruzione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità aperta e inclusiva. “Con una visione orientata a nuove tecnologie e mercati strategici, I3P continua a crescere, consolidando il proprio ruolo di hub di riferimento per l’innovazione in Piemonte e in Italia” ha dichiarato Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. “Il nostro obiettivo resta lo stesso: trasformare idee brillanti in realtà imprenditoriali di successo, favorendo la nascita di startup che contribuiscano allo sviluppo economico e tecnologico del Paese e alla capacità innovativa dei settori di riferimento tramite iniziative di Open Innovation”. L’impegno di I3P sarà dunque volto a rafforzare ulteriormente il proprio impatto sull’ecosistema dell’innovazione, esplorando nuovi ambiti tecnologici e favorendo la collaborazione tra startup, istituzioni e grandi imprese. Continuando a valorizzare le competenze e le risorse del territorio, l’obiettivo è consolidare una comunità imprenditoriale dinamica e competitiva, capace di generare valore economico e sociale e di rispondere alle sfide globali con soluzioni innovative e sostenibili.