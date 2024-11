Governo, Conticelli – Ledda (PD): “Riqualificare le periferie è priorità?”

“Mercoledì 27 novembre le commissioni comunale e regionale Trasporti e Urbanistica si riuniranno in seduta congiunta per audire il presidente di Infra.To in merito al prolungamento della linea metro 1 e alla realizzazione della linea metro 2. Un appuntamento voluto trasversalmente dalle forze politiche del Comune di Torino e della Regione Piemonte, che riconosce la centralità del completamento delle tue linee metropolitane torinesi per tale funzionalità al principale nodo infrastrutturale e intermodale dell’intera regione.

“Le parole del Ministro delle Infrastrutture, in merito ai 600 milioni mancanti per le due stazioni del Politecnico, non tengono conto del lungo processo partecipato e dell’impegno trasversale delle forze politiche di centro destra e di centro sinistra che ha portato oggi alla realizzazione della linea metro 2, oltre che una importante infrastruttura per lo sviluppo della città è lo strumento principale per la riqualificazione delle zone più periferiche.

“Arrivare fino al Politecnico non è l’esigenza di una parte della città o di una parte politica, ma un’esigenza prioritaria delle istituzioni, per sostenere lo sviluppo della città e ricongiungere la zona nord, in particolare la barriera di Milano, al resto della città, restituire vitalità al tessuto commerciale e al mercato immobiliare , affrontare il tema della residenzialità studentesca .

Non possiamo pensare che il Governo non sia a fianco della città e della Regione in questa sfida. Chi vuole parlare di sicurezza in Barriera di Milano deve produrre fatti ed essere coerente, non accetteremo più vuoti e inutili slogan”.

Nadia Conticelli, vicepresidente Commissione Trasporti Regione Piemonte

Antonio Ledda, presidente Commissione Trasporti Comune di Torino

IL TORINESE