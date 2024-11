Al Palavillage torneo benefico di padel e beach volley

Il 10 novembre, al Palavillage di Grugliasco, si disputeranno gare benefiche a sostegno della ricerca delle emopatologie dell’associazione stARTEr

Il 10 novembre, al Palavillage di Grugliasco, l’associazione stARTEr per sostenere la ricerca contro i linfomi, promuove un torneo benefico di padel e beach volley dalle 9 alle 18.30, in viale Lucio Battisti 10, a Grugliasco. Sostenere la ricerca con eventi sportivi aperti al territorio; questa è la mission del Palavillage, centro padel indoor tra i più grandi d’Italia che sin dalla sua nascita, nel dicembre 2021, è sempre stato in prima linea affrontando temi di solidarietà con eventi e campagne in favore dei più fragili. Non fa eccezione il torneo di padel e beach volley, in programma domenica 10 novembre, il cui ricavato sarà devoluto a stARTEr ODV, associazione regionale per la terapia delle emopatie, attiva nella ricerca di alcune malattie come linfomi, leucemie, sindromi mielodisplastiche, sindromi mieloproliferative croniche oltre che di alcune malattie rare. Il torneo di padel maschile, femminile e misto si svolgerà sui campi indoor della struttura di Grugliasco, dalle 9 alle 18.30. Sarà garantito un minimo di 4 partite per partecipante. Il costo sarà di 50 euro a persona, comprendente il Welcome Bag. Il torneo di beach volle maschile e femminile è organizzato dallo Tsunami beach volley, e avrà luogo parallelamente al torneo di padel sui tre campi del Palavillage. Il costo del torneo di beach volley è di 25 euro.

Iscrizioni presso la segreteria del Palavillage – segreteria@palavillage.com

Mara Martellotta

