A Torino la fiera degli amici a 4 zampe

Oggi e domani, Lingotto Fiere si riempie di cani e di gatti accompagnati dai loro padroni. Tanti gli stand a loro dedicati che offrono omaggi e vendono diverse tipologie di prodotti.

Moltissime le attività gratuite cui ci si può iscrivere in loco per permettere ai propri pelosetti di fare nuove esperienze: il percorso agility pensato sia per i cani che per i gatti, la piscina del salvataggio e la ricerca olfattiva sono solo alcune delle possibili proposte. Inoltre, tra uno stand e l’altro, ci sarà la possibilità di mettersi in posa insieme ai propri amici a quattro zampe e lasciare che dei fotografi professionisti creino per voi un ricordo indelebile da portare a casa. E per chi stesse già pensando ai regali natalizi, potrà trovare diversi stand dedicati ai regali per i pelosetti e per i loro padroni: ciotole decorate, pettorine con stampe, guinzagli dai colori vivaci, abbigliamento, collane e braccialetti a tema e molto altro ancora..

Tra i vari stand troverete anche proposte innovative, tra cui la startup PETS: un’applicazione nata per aiutare i padroni a ritrovare i propri amici a quattro zampe che si smarriscono.

Grazie a Pets potrete allertare il vicinato dell’avvenuta scomparsa e permettere a tante altre persone di aiutarvi nel ritrovamento.

Un’applicazione nata da poco ma che ha già ottenuto un notevole riscontro tra i padroni dei pelosetti e non solo: troverete, infatti, una sezione dedicata ai canili che permette agli animali abbandonati di trovare una nuova famiglia con maggiore facilità, così come altre sezioni dell’app che offrono servizi dedicati esclusivamente al benessere animale. Potete scaricare Pets da subito dal vostro smartphone, l’app è completamente gratuita.

L’evento QuattroZampeInFiera vi aspetta oggi e domani dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

