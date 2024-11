Tredicenne si lascia cadere dal quarto piano per un brutto voto, è grave

Un ragazzino di 13 anni si è lanciato dal balcone di casa al quarto piano a Pinerolo. Avrebbe lasciato un biglietto ai genitori in cui spiega il gesto con il fatto che ha preso un brutto voto a scuola. Ora è ricoverato in gravi condizioni al Regina Margherita ma non sarebbe in pericolo di vita.

