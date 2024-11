Edilizia, Ravinale (Avs): “esempio di malgoverno che danneggia il Piemonte”

Oggi in commissione Urbanistica un nuovo capitolo dell’inadeguatezza della destra in Piemonte. Mentre il mondo collassa attorno al cambiamento climatico e il Piemonte ricorda la devastante alluvione di 30 anni fa, la giunta di Cirio non è impegnata ad arginare il consumo di suolo piemontese né a difenderci dai dissesti idrogeologici, ma è concentrata a sistemare i danni fatti due anni fa con una legge urbanistica incostituzionale, che prima ha ampliato enormemente la possibilità di costruire e poi ha bloccato migliaia di pratiche edilizie.

E dire che nel 2022 tutti, a vario titolo, avevano avvertito la destra degli evidenti problemi costituzionali di una legge che, tra le altre cose, consentiva ai proprietari di “recuperare” sottoscala e sottotetti futuri, non solo quelli esistenti. Una legge contraria alla corretta gestione del territorio e anche alla tutela della salute prevista dall’art. 32 della Costituzione.

La norma approvata oggi mette una toppa per sbloccare le oltre 4.000 pratiche edilizie rimaste bloccate in questi anni e lo fa con la consueta generosità nei confronti di chi vuole costruire – basti pensare che nella nuova norma si considera variazione “non essenziale” di un progetto l’aumento del 20% della superficie lorda, contro il 5% previsto originariamente. Restano tuttavia nella più totale incertezza gli interventi più consistenti dal punto di vista del riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, cassati dalla Corte Costituzionale, su cui la Giunta ha ritenuto di non dover legiferare dando invece la priorità ai sottotetti.

