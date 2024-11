Si è concluso ieri a Bardonecchia il workshop “Smart Village e Smart Community nelle strategie di sviluppo

locale: metodologie e strumenti operativi”, un evento di tre giorni che ha riunito Gruppi di Azione Locale

(GAL) e funzionari regionali provenienti da tutta Italia. Organizzato dalla Rete Rurale Nazionale LEADER e dal

GAL Escartons e Valli Valdesi, il workshop ha offerto un’importante occasione di confronto e collaborazione

per approfondire il tema degli Smart Villages, cruciale per lo sviluppo dei territori rurali.

Durante l’evento, gli oltre 80 partecipanti hanno esplorato metodologie e strumenti operativi volti a

realizzare progetti di Smart Village, finalizzati a rendere le aree rurali più innovative, sostenibili e attrattive.

Tra i momenti centrali del programma si sono distinti il “World Café”, un format interattivo che ha stimolato

il dialogo e la condivisione di esperienze, e diverse sessioni pratiche in cui sono stati illustrati strumenti

concreti per la pianificazione e la gestione di progetti di sviluppo locale.

Il GAL EVV, che da anni investe nell’approccio agli Smart Villages, ha avuto modo di presentare il proprio

impegno per trasformare il territorio, non solo puntando al miglioramento dell’infrastruttura digitale, ma

promuovendo una visione di comunità coese e resilienti, capaci di sfruttare il digitale per migliorare la qualità

della vita e l’accessibilità ai servizi.

“Questo workshop rappresenta un momento di grande soddisfazione e orgoglio per il nostro GAL”, ha

dichiarato Patrizia Giachero, presidente del GAL EVV, “Avere qui a Bardonecchia funzionari e rappresentanti

dei Gruppi di Azione Locale di tutta Italia, riuniti per discutere del futuro delle nostre comunità, sottolinea

l’importanza e l’urgenza di investire nel concetto di Smart Villages. Per il nostro territorio, queste iniziative

non sono solo una risposta alle sfide del digital divide, ma un’opportunità concreta per creare comunità più

vivibili, sostenibili e attrattive. Il tema degli Smart Villages è centrale nella nostra visione di sviluppo, e stiamo

lavorando con determinazione per tradurre queste idee in azioni reali e durature. Un ringraziamento speciale

va al Comune di Bardonecchia e alla sindaca Chiara Rossetti, per la loro accoglienza e per aver reso possibile

un evento di tale rilevanza in un contesto così suggestivo e ospitale.”

