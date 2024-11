L’autonomia di Luigi Sbarra e la modernità della Cisl

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Il protagonismo politico, e partitico, del capo indiscusso della Cgil Maurizio Landini ripropone, in

termini nuovi ed aggiornati, il ruolo e la funzione del sindacato nella società contemporanea. Ora,

che ci sia storicamente una profonda diversità di vedute tra il “sindacato rosso” e il sindacato

bianco” nella società e nella politica italiana è un dato che ormai non fa neanche più notizia. Ma

forse, in questi ultimi anni, questa divaricazione si è ulteriormente accentuata al punto da

consegnare plasticamente due modelli di sindacato. Due disegni politici sostanzialmente

contrapposti ed alternativi che evidenziano anche una cultura politica e sindacale profondamente

diversa. Parlo, come ovvio, della Cgil da un lato e della Cisl dall’altro.

Oa, senza entrare nei dettagli, è abbastanza chiaro che c’è un caposaldo che divide i due campi

sindacali. Da un lato non possiamo non evidenziare il postulato costitutivo della Cisl che ruota

attorno al rispetto quasi fideistico dell’autonomia del sindacato nei confronti della politica. Per non

parlare dei partiti. Una autonomia che, del resto, ha caratterizzato l’intera storia della Cisl nel suo

concreto percorso sindacale. Da Pastore in poi quel principio è stato alla base in qualsiasi

stagione politica e con tutti i vari segretari generali che si sono susseguiti. Con una accentuazione

più o meno forte riconducibile anche e soprattutto al carattere dei vari dirigenti. Da Marini a

Furlan, da D’Antoni a Storti per citarne solo alcuni quel principio è sempre stato la stella polare da

cui nessuno si è mai dissociato. Un caposaldo che ha trovato, per fermarsi all’oggi, un

protagonista assoluto in Luigi Sbarra, attuale segretario generale della Cisl. E quindi, rispetto

rigoroso dell’autonomia del sindacato, centralità alla contrattazione, discussione sul merito delle

questioni e disponibilità al dialogo e al confronto con qualsiasi governo senza ridicoli pregiudizi

politici e, men che meno, singolari pregiudiziali di carattere ideologico.

Ed è proprio su questo versante che si registra, e del tutto legittimamente, una profonda diversità

nei confronti dell’attuale guida dello storico “sindacato rosso”, la Cgil. Una gestione altrettanto

importante che però fa della scelta di campo la sua linea politica guida. E quindi, e di

conseguenza, un sindacato profondamente e schiettamente schierato a livello politico e partitico.

Al punto che ormai non si sa più chi ditta l’agenda a chi. Ovvero, se il sindacato al Pd e all’intero

“campo largo” o il Pd e il “campo largo” al sindacato. Insomma, una concezione del sindacato

che supera di gran lunga la storica “cinghia di trasmissione” tra il vecchio Pci e il corpaccione

dell’antica Cgil. Con la differenza, non trascurabile, che la gestione di Luciano Lama, per citare

forse il più autorevole dirigente di quel sindacato, manteneva comunque sia una forte

indipendenza di giudizio e un tasso di autonomia significativo rispetto al partito di riferimento.

Ma, al di là delle singole vicende storiche, è di tutta evidenza che la difesa gelosa e coraggiosa

dell’autonomia sindacale dalla politica e dai partiti è, oggi, la vera sfida per ridare credibilità,

prestigio e autorevolezza all’intero sindacato e alle forze sociali nel loro complesso. E la Cisl, su

questo versante, conferma di avere una concezione del sindacato straordinariamente moderna ed

attuale. Anche perchè la riproposizione di un piatto ed acritico collateralismo con uno

schieramento politico riduce inesorabilmente il sindacato ad una appendice della politica e dei

partiti. Il che, come ovvio, non può essere la ricetta migliore per rimarcare il sempre più

indispensabile e necessario ruolo del sindacato nella società contemporanea.

