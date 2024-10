Nallo e Fregolent allo Stand Up for Nuclear

La consigliera depositerà in Consiglio Regionale un Ordine del Giorno con l’obiettivo di sostenere la candidatura del Piemonte come sede del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. La senatrice è presidente dell’Intergruppo parlamentare su Energia Nucleare

Domenica 20 ottobre 2024, la Consigliera Regionale VittoriaNallo (StaTi UniTi d’Europa- IV) e la Senatrice Fregolent (IV) parteciperanno allo Stand Up for Nuclear che si terrà in Piazza Castello a Torino. La manifestazione, parte di un movimento internazionale, è volta a promuovere i benefici delle tecnologie nucleari in ambito energetico co, medico-diagnos>co, alimentare e industriale. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente interesse per l’energia nucleare, considerata una delle soluzioni più efficaci per affrontare le sfide della sicurezza energeDca e della crisi climaDca globale.

Vittoria Nallo ha già partecipato a tute le precedenti edizioni dello Stand Up for Nuclear, mostrando un forte impegno per promuovere un dibaFto consapevole e informato sul nucleare in Italia. Attraverso il suo podcast “Reazione a Catena”, presente su Spotify, la Consigliera ha più volte ribadito l’importanza di avviare un programma nucleare nazionale, capace di contribuire alla decarbonizzazione e di assicurare una strategia energeDca sostenibile.

Nallo ha recentemente presentato in Consiglio Regionale un’interrogazione in merito alle dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che chiedeva come la Giunta Regionale intendesse muoversi per supportare l’iniziativa del Governo Nazionale in materia di energia nucleare, evidenziando il ruolo strategico che il Piemonte potrebbe giocare in questo settore.

Inoltre, la settimana prossima, la Consigliera depositerà in Consiglio Regionale un Ordine del Giorno con l’obiettivo di sostenere la candidatura del Piemonte come sede del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico. La scelta del Piemonte sarebbe motivata dalla storica competenza del territorio nella gestione e messa in sicurezza di materiali radioattivi , nonché dalla presenza di aziende e centri di ricerca di rilevanza internazionale. Sarebbe questa, inoltre, un’opportunità strategica per la messa a terra, insieme al Deposito, del Parco Tecnologico e di migliaia di posti di lavoro.

L’evento arriva in un momento cruciale, in cui la crisi energeDca e climaDca spinge i governi e le is>tuzioni internazionali a riconsiderare l’energia nucleare come parte della soluzione. In Italia, la sicurezza energeDca e la decarbonizzazione sono al centro del dibattito politico, e la Consigliera Nallo continuerà a sostenere con forza il ruolo del Piemonte in questa transizione.

