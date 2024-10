“Discarica a cielo aperto” in corso Racconigi

Caro direttore,

così appare un tratto di corso Racconigi all’altezza del civico 137, in borgo San Paolo. Sacchi di scarpe vecchie, cesti di vimini, aspirapolvere e ogni tipo di rifiuto.

L’inciviltà di certuni si fa strada ogni giorno di più e sta sotto gli occhi di tutti e non solo in questo quartiere. Insudiciare le strade della città è cattivo fenomeno sempre più frequente. Questa mattina sopraggiungeva un operatore ecologico , mentre venivano scattate le foto, che ha detto: “tutti i giorni è così. Dovrei passare in giorni prestabiliti ma conoscendo la situazione passo tutti i giorni a pulire”. Se da un lato possiamo fare un plauso all’operatore ecologico, agli autori di quello schifo non possiamo che esprimere una forte nota di biasimo. Quei bidoni fatto parte di un determinato condominio ed il Comune per tramite il competente ufficio, potrebbe intervenire diffidando e multando gli insudiciatori ma visto lo spettacolo che ci si presenta possiamo dedurre che almeno qui , non lo ha ancora fatto. Sicuramente bisogna intervenire in modo radicale affinchè Torino non sia trasformata in una discarica a cielo aperto.

Luigi Gagliano

IL TORINESE