Anci Piemonte, Ruffino (Az): “Soddisfazione per elezione di Faggiano, sua competenza al servizio dei territori”

“Sono molto soddisfatta dell’elezione di Roberto Faggiano come componente del direttivo regionale di Anci Piemonte. Azione ha per la prima volta un suo membro in Anci: la competenza di Roberto, capogruppo in consiglio comunale a Borgomanero, rappresenta senza alcun dubbio un valore aggiunto per le nostre comunità. Azione, infatti, è un partito a stretto contatto con i territori e continuerà ad ascoltare le esigenze dei comuni e dei cittadini, affrontando con determinazione le sfide future”.

Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata e commissario di Azione in Piemonte.