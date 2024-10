Il Tenente Colonnello Luca Mingoni assume il comando del primo reparto supporti tattici

Si è svolta presso la Caserma “Montegrappa” di Torino la cerimonia di avvicendamento alla guida del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini tra il Tenente Colonnello Francesco Lotti e il parigrado Luca Mingoni.

Il Comandante della Brigata alpina “Taurinense” ha consegnato al Tenente Colonnello Mingoni la Bandiera di Guerra del Reparto, simbolo dell’onore, delle tradizioni e della storia dell’unità.

Nel primo semestre del 2024 il personale del 1° Reparto Comando è stato impiegato in Libano nell’ambito della missione UNIFIL, supportando il Comando Brigata “Taurinense” alla guida dell’operazione “Leonte XXXV”, mentre il resto del personale ha preso parte all’operazione “Strade Sicure” a Torino, Chiomonte e San Didero.

Non sono mancate le attività addestrative specialistiche in ambiente montano, tra cui i corsi basici e avanzati di sci, alpinismo, di Mountain Warfare e i Moduli Integrati Truppe Alpine (MITALP).Il 1° Reparto Comando ha inoltre partecipato a numerose esercitazioni a livello nazionale, tra le quali la “Vardirex 2023”, in collaborazione con la Protezione Civile e l’Associazione Nazionale Alpini, e la “Volpe Bianca 24” in Alta Val Susa e Val Chisone.

