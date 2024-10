Salario minimo, Ruffino (Az): “Maggioranza dimentica lavoratori e famiglie”

“Il salario minimo e il tema della povertà dovrebbero essere in cima all’agenda di un governo: la maggioranza, invece, li affossa dimenticandosi delle difficoltà di migliaia di famiglie e delle ripercussioni sui giovani. Più volte, infatti, parlando di scuola abbiamo espresso le tensioni dei ragazzi che hanno difficoltà a stare in aula a causa delle grandi preoccupazioni assorbite in casa. Ritornare la sera e vedere i propri genitori affranti, priva i giovani della necessaria serenità. Questa è una delle conseguenze della povertà che genera disagio, e il disagio ha un alto costo perché toglie la dignità alle persone. Una dignità che va restituita: noi continueremo a proporre proposte per sostenere famiglie, giovani e lavoratori”.

Lo ha dichiarato in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino

