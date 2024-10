Dal 4 al 6 ottobre Palavillage ospita una delle tappe del torneo FIP Promises, il circuito mondiale dedicato ai giovani giocatori under 18. Sono oltre 100 le giovani promesse del padel provenienti da tutto il mondo che si sfideranno sui campi di Palavillage: Italia, Portogallo, Francia, Svezia, Egitto sono solo alcune delle nazionalità rappresentate nella tappa italiana di uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al padel giovanile. Tra gli atleti partecipanti anche gli allievi della scuola padel di Palavillage, la più grande e una tra le più titolate d’Italia. Ospitare una tappa del torneo FIP Promises – con l’obiettivo di diventare ogni anno una delle tappe fisse del circuito – si pone in continuità con il progetto di Palavillage di valorizzare i giovani, continuando a dare la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con i migliori giocatori al mondo e competere all’interno di tornei internazionali dedicati al mondo juniores. L’ingresso a Palavillage per assistere alle partite FIP Promises è libero e gratuito. Orari Venerdì 4 ottobre dalle 15 alle 20 Sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 9 alle 19 www.palavillage.com