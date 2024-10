10° Anniversario della Conferenza della European Journal of Islamic Finance (EJIF)

2-3 Ottobre 2024, Torino

L’European Journal of Islamic Finance celebra il suo 10° anniversario con una conferenza internazionale che si terrà il 2 e 3 ottobre 2024 presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra esperti accademici, professionisti e rappresentanti istituzionali sul tema della finanza islamica e delle sue implicazioni etiche e sociali nel contesto globale.

Programma e Obiettivi della Conferenza

Durante la due giorni, la conferenza vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui:

 Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino;

 Paola De Vincentiis, Direttrice del Dipartimento di Management “Valter Cantino”;

 Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte;

 Gabriella Nardelli, Vicesindaco di Torino;

 Corrado Alberto, Presidente della Camera di Commercio di Torino;

 Pierangelo Decisi, Vicepresidente API Torino;

 Paolo Biancone, Professore Ordinario di Finanza Islamica presso l’Università di Torino.

Un momento centrale sarà il keynote speech di Luigi Di Maio, Rappresentante Speciale dell’UE per la Regione del Golfo, che interverrà in modalità video. Tra gli interventi accademici di spicco, figurano quelli della Prof.ssa Asmak Ab Rahman (Universiti Malaya, Malesia) e del Prof. Kabir Hassan (University of New Orleans, USA).

Tematiche Affrontate

La conferenza affronterà temi di rilevanza globale come:

 Finanza islamica e sviluppo sostenibile,

 Le sfide della finanza ESG nell’era delle nuove tecnologie,  Il ruolo delle banche islamiche nella diplomazia economica,  Inclusione finanziaria e filantropia islamica.

Saranno inoltre organizzate sessioni parallele che esploreranno questioni legate alla digitalizzazione della finanza islamica, all’economia circolare e alle pratiche di governance aziendale in contesti islamici.

Partecipazione e Modalità Ibrida

L’evento sarà accessibile sia in presenza che online attraverso la piattaforma Webex, rendendolo fruibile a una platea internazionale. Le sessioni principali si terranno presso l’Aula Magna del Nuovo Edificio del Dipartimento di Management “Valter Cantino”, con sessioni parallele organizzate nelle Aule Rosa e Azzurra.

Conclusione e Premi

La conferenza si concluderà il 3 ottobre con la cerimonia di chiusura e la premiazione dei migliori contributi accademici presentati, seguita da una foto finale in modalità ibrida con tutti i partecipanti.

Contatti e Ulteriori Informazioni

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma completo, visitare il sito https://ojs.unito.it/index.php/EJIF/announcement/view/211

Prof. Paolo Biancone 3355479944

Organizzato da: Università di Torino Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, API Torino.

