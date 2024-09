Europa Verde – Verdi Torino: femminicidi, più attenzione alla violenza di genere

“Siamo nuovamente testimoni di un tragico femminicidio che ci ricorda rumorosamente quanto poco sia l’attenzione alla prevenzione della violenza di genere.

Questo il messaggio della ‘europarlamentare European Greens con #AlleanzaVerdiSinistra, in Italia nord occidentale.

La stessa aggiungie ” La morte di Roua Nabi, uccisa brutalmente davanti ai propri figli nonostante il divieto di avvicinamento dell’ex marito, è un atto inaccettabile che deve scuotere le nostre coscienze. Questo episodio evidenzia un problema sistemico che richiede un cambiamento radicale nella nostra società: dobbiamo destrutturare la cultura e il retaggio patriarcale. È fondamentale investire su più sensibilizzazione ed educazione, nonché su misure efficaci per la prevenzione e per aumentare la capacità di emancipazione e denuncia delle donne. Non possiamo più ignorare questa emergenza; è tempo di un’azione collettiva e di un impegno condiviso per costruire un futuro in cui siamo tutte libere. La mia vicinanza va alla famiglia e ai figli di Roua in questo momento di immenso dolore.”

L’omicidio di Roua, avvenuto davanti ai suoi figli, rappresenta un tragico episodio che ci colpisce profondamente.

Come sottolineato dal Co-portavoce di Europa Verde Torino Metropoli, Frosina, la storia di questa madre, che ha perdonato maltrattamenti passati per amore dei suoi bambini, evidenzia la fragilità della nostra società di fronte alla violenza domestica.

È fondamentale che tutti noi, come comunità, rimaniamo vigili. Lanciamo un appello a tutti i Torinesi affinché prestino attenzione a comportamenti sospetti o situazioni preoccupanti nei loro condomini e nelle vicinanze. È essenziale segnalare qualsiasi segnale di allerta alle forze dell’ordine.

Inoltre, invitiamo a diffondere il numero antiviolenza 1522, affiggendo i volantini nelle bacheche dei condomini, per garantire che chiunque si trovi in difficoltà possa trovare supporto. Solo unendo le forze possiamo lavorare per un ambiente più sicuro e solidale per tutti.

