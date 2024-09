Grave conducente di monopattino dopo lo scontro con un veicolo

Il conducente di un monopattino, 35 anni, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco in codice rosso dopo lo scontro con un furgone, questa mattina in corso Vigevano a Torino. La polizia locale sta vagliando la dinamica dell’incidente. Il ferito è stato soccorso dalla Croce Verde di Villastellone. Si tratta dell’ennesimo incidente avvenuto in città con il coinvolgimento di monopattini.

