Il presidente del Consiglio regionale Nicco in visita alla Fondazione Crt

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco si è recato in visita alla Fondazione Crt, dove è stato ricevuto dalla presidente Anna Maria Poggi, insieme al consigliere Giampiero Leo, coordinatore della commissione Cultura, Welfare Territorio, e al vicesegretario generale Marco Casale. Nicco ha sottolineato ”l’importanza che realtà come la Crt rivestono per il territorio regionale”, esprimendo ”apprezzamento per la rapidità, l’efficacia e la competenza con le quali ascolta e dà seguito alle diverse valide istanze e progettualità che provengono da ogni comune anche quelli più piccoli”. La presidente Poggi ha ringraziato il presidente del consiglio regionale per ”la grande sensibilità istituzionale e personale dimostrata”, e ha assicurato che ”è indirizzo prioritario della Fondazione Crt quello della massima collaborazione con le istituzioni pubbliche, a partire dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino”. Poggi e Leo hanno evidenziato che ”sicuramente proseguirà e crescerà il rapporto con il consiglio regionale”, in particolare su temi quali la tutela e della promozione dei diritti umani e civili, delle donne, del protagonismo giovanile, dell’educazione alla legalità e alla sensibilità civica; materie che, peraltro, sono affidate a specifiche consulte e/o comitati insediati nel Consiglio regionale. L’incontro si è concluso con l’impegno di mantenere un dialogo costante che veda coinvolti tanto i vertici quanto l’insieme degli organi consiliari della Regione e della Fondazione

