Assalto degli anarchici alla volante: 12 misure cautelari

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato della Questura di Torino sta eseguendo nr. 12 misure cautelaridell’obbligo di presentazione giornaliero alla P.G. nei confronti di militanti anarchici per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, violenza privata e danneggiamento.

Gli stessi erano stati denunciati dalla Digos per i fatti verificatisi lo scorso 28 febbraio all’esterno della Questura quando avevano aggredito personale di polizia impegnato nell’accompagnamento presso il C.P.R. di Milano di uno cittadino straniero irregolare sul Territorio Nazionale, per poi spostarsi in corteo in piazza XVIII Dicembre ove avevano bloccato la circolazione stradale e danneggiato alcune autovetture.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE