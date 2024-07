Ragazzo colto da malore muore dopo la festa

Un giovane di 29 anni Vittorio Maiorana che si trovava al Circolo Canottieri di Casale per la tradizionale “Veglia” ha avuto un malore nella notte. I sanitari del 118 intervenuti lo hanno portato in Pronto Soccorso, nelle prime ore del mattino ma non è stato possibile evitare il decesso.

