Ingryd e Damigi, studenti da 100 centesimi

Prove brillanti al Calamandrei di Crescentino. Abbiamo incontrato i due studenti

Le tue impressioni

In realtà sono sorpresa, non mi aspettavo questo risultato… La prima prova l’ho trovata relativamente semplice, al contrario, la seconda prova è stata una sfida…

Per quanto riguarda l’orale invece, è andato meglio del previsto, la commissione era fantastica e mi ha fatta sentire a mio agio permettendomi di dare il massimo !

Cosa vuoi fare dopo?

Ho già in programma di iniziare a lavorare in un CAF patronato a Torino, però, ho comunque intenzione di iniziare a seguire un corso universitario; anche se non sono ancora sicura di iniziare quest’anno.

Eventuali ringraziamenti

In primo luogo, vorrei ringraziare la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuta e spronata a dare il meglio di me; ringrazierei anche i miei professori, che mi hanno concesso di apprendere in modo semplice ed efficace; non vorrei mai dimenticarmi di ringraziare i miei compagni, che facendomi domande o chiedendomi riassunti per le verifiche, mi hanno sempre aiutata a studiare!

Queste le parole di Ingryd Kopf, 5 AAA. 100/100esimi Istituto Calamandrei di Crescentino di Verrua Savoia.

Sono molto soddisfatto, ma non mi aspettavo di uscire con 💯 prima degli scritti. La prima prova l’ho svolta come uno dei tanti temi scritti in classe e mi sono stupito del risultato. La seconda prova l’ho trovata semplice. Sono rimasto entusiasta dell’orale, anche perché ho potuto esporre gli argomenti che ho preferito trattare durante l’anno scolastico. Bene.

Dopo il diploma ho intenzione di entrare in uno studio da geometra per fare l’apprendistato per potermi scrivere all’albo dei geometri.

Questo il commento di Damigi Alessio, 5 CAT, di Torrazza Piemonte.

