Alla scoperta del mondo della moda con Henry Mello

La moda italiana nasce a Torino nei primi del ‘900 grazie all’eccellenza degli artigiani e la cura per le materie prime, fino agli anni 90 quando pian piano iniziò il prestigio della moda milanese con il famoso evento della Fashion Week. Numerosi i “modelli” torinesi che fanno da spola tra Torino e Milano ricercati e apprezzati per valorizzare gli abiti e fra questi Enrico Melissano. Infatti, Enrico, in arte Henry Mello, è tra i modelli torinesi più in

voga del momento in Italia e nonostante il suo lavoro sia al di fuori dei social vanta ben 32 mila persone che lo seguono.

D: Henry come hai iniziato a fare questo mestiere?

R: Ho iniziato circa 7 anni fa sono stato contattato da uno scout di

un’agenzia di moda, è iniziato tutto per caso, sfilo mi occupo anche

di book fotografici. Sono laureato in economia aziendale facevo

tutt’altro nella vita, questo mi ha permesso di prendere questo lavoro

con più tranquillità. E’ stato comunque un salto nel vuoto, ho

lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per vivere

quest’avventura e ne sono sempre più orgoglioso e felice.

D: Presumo sia un mondo difficile, ci racconti come percepisci

quest’ambiente?

R: Quando ho iniziato pensavo fosse pieno di compromessi invece per

fortuna a me non è mai successo. L’unica cosa particolare è una

sorta di ossessione per le taglie che purtroppo vanno rispettate

perfettamente per non perdere il lavoro. E’ il modello che si deve

adattare all’abito non vice versa perché è il vestito che deve

essere valorizzato.

D: Stanno cambiando un po’ gli stereotipi, ci sono anche tanti

fotomodelli e fotomodelle curvy?

R: Si anche lì avranno le loro taglie comunque da rispettare, per

esempio quando facevo troppa palestra non rientravo più in quelle

taglie 48-50 , esteticamente mi vedevo molto bene ma non andavo bene per

questo tipo di settore.

D: Si rischia di cadere nei disturbi alimentari?

R: Si purtroppo è così, non nel mio caso ma accade. Ho dovuto fare

diete molto restrittive e mi rendo conto che mentalmente sia davvero

complesso.

D: C’è ancora purtoppo lo stereotipo che vede in maniera inversamente

proporzionale la bellezza con l’intelligenza, ti è mai successo di

essere stato sottovalutato?

R: Non mi è mai successo ma forse perché ho iniziato tardi a 27 anni e

chi mi conosceva aveva un’impressione di me non del “modello”.

Sicuramente è uno stereotipo presente ma è probabilmente dettato da

gelosie perché come sappiamo l’aspetto estetico e la cura di sé non

hanno nulla a che vedere con l’intelligenza, anzi le persone che hanno

un certo grado intellettuale sono le prime che sanno quanto sia

importante prendersi cura di sé.

D’altronde Yves Saint Laurent diceva “Nel corso degli anni dalla moda ho

imparato che non è importante il vestito ma chi lo indossa”.

