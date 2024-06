Cede l’asfalto in corso Grosseto, ruota dell’auto finisce in una buca di 70 cm

Verso le 17,30, la Signora LM passava all’altezza di Corso Grosseto 252 dove è stato inaugurato il nuovo tunnel che sostituisce il cavalcavia che è stato abbattuto. Si è aperta una voragine di circa 70 cm di diametro e l’auto della signora, che rallentava in prossimità del semaforo, è sprofondata con la ruota anteriore destra.

La signora è stata portata in ospedale, al Giovanni Bosco, per accertamenti avendo riportato dolori al braccio. Sembra che sulla vettura ci fossero anche dei bambini. L’area e’ stata transennata dalla polizia municipale dopo che il carro attrezzi ha portato via l’auto.



Il tratto presenta asfalto recente poiché è solo un anno che il sottopasso è stato inaugurato.

Gli abitanti della zona dicono che si sta aprendo a pochi metri un’altra voragine mentre una buca si sarebbe già aperta nei pressi della stazione Grosseto.

Nella foto sopra, l’avvallamento che i vigili, secondo un testimone, hanno transennato dopo aver messo in sicurezza la buca di prima. Sempre corso Grosseto 205.

Dunque sembra che l’asfalto qui abbia problemi strutturali. Chi deve fare le dovute verifiche?

Testo e foto Lori Barozzino

