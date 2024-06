Stati Uniti d’Europa: “Zucchetti rimosso solo da incarichi di nomina. E’ intoccabile?”

“Nonostante ripetuti incitamenti all’odio verso la resistenza ucraina e le calunnie sessiste sbandierati sui propri profili di comunicazione, apprendiamo con sconcerto che il Senato Accademico del Politecnico di Torino si è limitato a rimuovere Massimo Zucchetti solamente dagli incarichi di nomina, senza sospenderlo dal proprio ruolo di professore ordinario né tantomeno dall’erogazione di lezioni agli studenti o dalla percezione del prestigioso salario che ne consegue. Questa misura è insufficiente e costituisce un precedente pericoloso: davvero un professore ordinario è intoccabile fino a questo punto?”.

Così Vittoria Nallo, neo consigliera regionale del Piemonte per Stati Uniti d’Europa, con Francesco Merlo (+Europa), Davide Neku (Italia Viva), Cristina Peddis (LibDem), Roberto Goghero (PSI) e Lorenzo Cabulliese (Aglietta) che aggiungono: “La rimozione dagli incarichi di nomina non è in alcun modo riparazione sufficiente. La presenza del professor Zucchetti nel Politecnico garantisce presidio di posizioni filo puntiniste, violente e sessiste nel cuore della comunità scientifica torinese e italiana. Si auspica che il Senato Accademico e il Rettore del Politecnico di Torino mostrino il buonsenso necessario per imporre la decadenza o la sospensione dalla carica accademica di Zucchetti, così come previsto dall’articolo 36 dello Statuto del Politecnico per i casi di violazione del Codice Etico.”