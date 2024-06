La fidanzata non vuole che parta e lui scende dall’areo

Ieri all’aeroporto di Caselle un passeggero del volo delle 12 per Madrid della compagnia Iberia, prima che l’aereo partisse ha chiesto al personale di scendere. La fidanzata gli aveva chiesto al telefono di restare con lei a Torino. Tra le lamentele dei passeggeri per il ritardo accumulato, l’uomo è sbarcato, essendo un suo diritto, e non è stato multato. Il volo è atterrato a Madrid con un ‘ora di ritardo.

IL TORINESE