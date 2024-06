L’evoluzione tecnologica secondo Canducci con I3P a “Scintille”

Prosegue “Scintille“, la serie di incontri con menti brillanti e personalità di spicco provenienti dai settori più disparati dedicata all’innovazione e alle storie imprenditoriali di successo organizzata da I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino, in occasione dei suoi 25 anni di attività. Giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 18.00 presso la sede di I3P, si terrà il quarto evento della serie, che vedrà come protagonista Massimo Canducci, manager, tecnologo e saggista di fama internazionale che guida le attività di innovazione e future scouting in una delle principali aziende italiane di trasformazione digitale. L’incontro offrirà l’opportunità di esplorare quali tecnologie – dall’elettronica di consumo ai chip cerebrali, dall’aerospazio all’energia, dai nuovi cibi ai nuovi modelli di entertainment – influenzeranno maggiormente la vita quotidiana, le società e i mercati nei prossimi cinque, dieci o venti anni. Con la sua esperienza e conoscenza approfondita del settore, Canducci illustrerà le dinamiche che stanno guidando l’innovazione e come aziende e startup possano investire per comprenderne le potenzialità. Oltre al suo ruolo aziendale, Massimo Canducci fa parte della Faculty Global della Singularity University e insegna gestione dell’innovazione all’Executive MBA Ticinensis e nelle Università di Torino e Pavia. È membro dell’Advisory Group “Standardization for Emerging Technologies and Innovations” dell’ISO, che orienta le scelte strategiche sulle tecnologie emergenti e l’innovazione a livello globale. A sintetizzare il suo pensiero sull’innovazione e il futuro, due frasi: “Siamo solo all’inizio”, che evidenzia come la tecnologia attuale rappresenti solo l’anticamera di ciò che il futuro riserva, seguendo le curve evolutive degli ecosistemi tecnologici; e “Se non state costruendo un mondo migliore, allora non state innovando per niente”, a rimarcare l’importanza di un impatto positivo attraverso l’innovazione come strumento mirato a migliorare il mondo e la vita delle persone. “Massimo Canducci ci guiderà attraverso un viaggio nell’evoluzione tecnologica, offrendoci una visione illuminante di come le tecnologie di oggi e di domani possono trasformare le nostre vite”, afferma Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. “La rassegna Scintille è un modo per celebrare i 25 anni di I3P, continuando a sostenere e ispirare l’ecosistema delle startup innovative che abbiamo contribuito a creare.” A presentare l’evento saranno Paola Mogliotti, Direttore di I3P, e Adriano Marconetto, Entrepreneur In Residence dell’incubatore. La partecipazione all’incontro è gratuita, previa registrazione online fino ad esaurimento dei posti disponibili.