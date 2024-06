Elezioni Europee e Regionali, affluenza alle ore 23

La rilevazione delle ore 23 sull’affluenza per le elezioni europee è stata del 16,38%, per le elezioni regionali del 15,83%.

La scorsa tornata elettorale per le elezioni europee e regionali si svolse in una sola giornata e pertanto non è possibile un raffronto.

Alla prima rilevazione delle ore 12 risultava aver votato il 15,75% degli elettori per le elezioni europee e il 15,29% degli elettori per le elezioni regionali.

La prossima rilevazione sarà effettuata alle ore 12 di domenica 9 giugno.

